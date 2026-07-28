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НовостиСпорт28 июля 2026 7:48

Чемпионат Тульской области по пейнтболу выявил победителей

Состязания прошли в дисциплине «5 на 5»
Игорь КОПЫТОВ
Чемпионат Тульской области по пейнтболу выявил победителей

Чемпионат Тульской области по пейнтболу выявил победителей

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туле прошел чемпионат региона по пейнтболу. Главной площадкой соревнований стал спортивный комплекс «Тульский Легион». Здесь собрались команды, для которых пейнтбол - это не просто активный отдых, а сочетание тактики, слаженности и скорости.

Состязания прошли в дисциплине «5 на 5» сразу в двух дивизионах – «Механика» и «Электроника». В каждом из них спортсмены демонстрировали разные подходы к игре, обусловленные особенностями используемого оборудования.

Итоги турнира получились яркими: команда «К холдинг» сумела завоевать первое место сразу в обоих дивизионах.