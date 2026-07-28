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НовостиОбщество28 июля 2026 7:26

В выходные в Тульской области поймали 26 пьяных водителей

Один из них оказался рецидивистом
Анна КОНЕВА
В выходные в Тульской области поймали 26 пьяных водителей

В выходные в Тульской области поймали 26 пьяных водителей

Фото: Алексей ФОКИН.

В минувший уик-энд, с 24 по 26 июля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области отстранили от управления 26 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Из общего числа задержанных шесть человек находились за рулем в состоянии опьянения, пятеро передали управление нетрезвым лицам, еще пять — управляли в состоянии опьянения, не имея прав.

От прохождения медицинского освидетельствования отказались девять водителей, из них пятеро — без водительских удостоверений.

В отношении одного водителя собраны материалы для уголовного дела за повторное управление в нетрезвом виде.