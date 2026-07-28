В Тульской области готовятся к празднованию Дня оружейника Фото: Алексей ФОКИН.

В правительстве региона обсудили подготовку к празднованию Дня оружейника. В 2026 году праздник отметит 15 летие со дня учреждения - юбилейная дата требует особенно тщательной проработки программы мероприятий.

День оружейника объединяет всех, кто связан с оборонно промышленным комплексом страны. При этом Тульская область по праву считается оружейной столицей России и вносит большой вклад в сохранение и развитие традиций отечественного оружейного производства.

В преддверии праздника и непосредственно в День оружейника в регионе пройдет серия мероприятий: тематические лекции, спортивные соревнования, выставки, мастер классы и концерты. Традиционно главной площадкой торжеств станет Тульский государственный музей оружия.