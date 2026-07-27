28 июля в Туле без света останутся жители Серебровского микрорайона и 38 квартала Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так, отключения коснутся:

с 8:30 до 16:30 - ул. Епифанская, 188-196 (чётн.), 191, ул. Калинина, 1, 2, 3, 4, 5; ул. К. Маркса, 155-173 (нечётн.), 167-а, 171-а;

с 9:00 до 16:00 - ул. Макаренко, 2, 12, 6-а, 4, 4-а, 6, 4-б; ул. Болдина, 98, 98-б, 98-д, 98-а; ул. Седова, 31-г;

с 9:00 до 17:00 - ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в; ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32; ул. Газовая, 49, 51; ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 4-24 (чётн.).