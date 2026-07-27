Подросток на питбайке пострадал в Одоеве Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Вечером 25 июля в поселке Одоев произошла авария с участием несовершеннолетнего. ДТП случилось в 21:35 напротив дома № 6 по улице Виноградова.

По предварительным данным, 17-летний юноша на питбайке NINE FOХ при проезде перекрестка не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. За рулем легковушки находилась 67-летняя женщина.

В результате аварии несовершеннолетний получил различные травмы - его доставили в медицинское учреждение. В момент ДТП подросток был в шлеме, но без специальной защитной экипировки.