В Туле подросток на электросамокате пострадал в ДТП Фото: материалы пресс-служб.

Днем 25 июля в Туле произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля и средства индивидуальной мобильности. Авария случилась около 15:53 возле дома № 29 по улице Советской.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля BMW X1 столкнулся с электросамокатом, которым управлял 11 летний мальчик. Ребёнок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Кроме того, в момент ДТП он был без защитной экипировки.

В результате аварии подросток получил различные травмы - его доставили в медицинское учреждение.