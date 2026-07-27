В центре Тулы ограничат движение и парковку из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы информирует о временных ограничениях в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Арсенал». 2 августа на нескольких участках в Центральном округе города будет изменен режим движения и стоянки.

С 00:00 до 22:30 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на участке улицы Жаворонкова от улицы Мориса Тореза до проспекта Ленина, участке улицы Мориса Тореза от улицы Жаворонкова до проезда улицы Тимирязева, а также на улице Агеева от улицы Николая Руднева до проспекта Ленина.

Кроме того, на тех же участках будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 08:00 до 22:30.

Туляков и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.