Туляк три года незаконно хранил у себя дома больше сотни патронов

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Щекинский межрайонный суд признал виновным 67-летнего мужчину в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.
Следствием установлено, что он незаконно приобрел у знакомого и хранил дома более 100 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции.
Суд назначил мужчине ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, а также установил ограничения: запрет на выезд за пределы Тепло-Огаревского района и изменение места жительства без уведомления надзорных органов.