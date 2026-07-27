Туляк три года незаконно хранил у себя дома больше сотни патронов Фото: материалы пресс-служб.

Щекинский межрайонный суд признал виновным 67-летнего мужчину в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.

Следствием установлено, что он незаконно приобрел у знакомого и хранил дома более 100 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции.

Суд назначил мужчине ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, а также установил ограничения: запрет на выезд за пределы Тепло-Огаревского района и изменение места жительства без уведомления надзорных органов.