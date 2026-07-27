За мошенничество с соцвыплатой оштрафован житель Кимовска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении обвиняемого в мошенничестве при получении социальной выплаты.

Как установил суд, в октябре 2025 года мужчина узнал в интернете о возможности получить 350 тысяч рублей по социальному контракту. При этом он не собирался выполнять условия контракта.

Для реализации плана он подал заявление на выплату в МФЦ в Кимовске, представил в управление соцзащиты пакет документов, в том числе бизнес планы по оказанию услуг автомобильного детейлинга, смету затрат и сведения об оборудовании. Также он подтвердил статус малоимущего.

В декабре ему перечислили 350 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина предоставил в соцзащиту недостоверные данные о ведении предпринимательской деятельности.

Приговором суда лже-предприниматель признан виновным и оштрафован на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.