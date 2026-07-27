Организация незаконной миграции пресечена в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Оперативники ОМВД России по Новомосковску выявили факт организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

По данным следствия, 34 летний житель региона - руководитель одной из общественных организаций - привлекал к работе иностранцев, находившихся в стране с нарушением миграционного законодательства. Те трудились в качестве операторов колл центра. Кроме того, подозреваемый обеспечивал их временным съемным жильем в Новомосковске.

Следственный отдел возбудил уголовное дело. Фигурант дела дал признательные показания и был задержан.

Сейчас полицейские проводят дополнительные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.