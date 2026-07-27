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НовостиОбщество27 июля 2026 11:24

У нетрезвого туляка отобрали автомобиль

Суд вынес приговор водителю, повторно севшему за руль в нетрезвом виде
Игорь КОПЫТОВ
У нетрезвого туляка отобрали автомобиль

У нетрезвого туляка отобрали автомобиль

Фото: материалы пресс-служб.

Центральный суд Тулы вынес приговор 30 летнему мужчине за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии ранее применённого административного наказания за отказ от медосвидетельствования.

Как установлено в ходе разбирательства, 23 апреля сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль под управлением тулка на улице Первомайской. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Проверка показала, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, принадлежавший осужденному автомобиль марки «Шевроле» конфискован в доход государства.