У нетрезвого туляка отобрали автомобиль Фото: материалы пресс-служб.

Центральный суд Тулы вынес приговор 30 летнему мужчине за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии ранее применённого административного наказания за отказ от медосвидетельствования.

Как установлено в ходе разбирательства, 23 апреля сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль под управлением тулка на улице Первомайской. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Проверка показала, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, принадлежавший осужденному автомобиль марки «Шевроле» конфискован в доход государства.