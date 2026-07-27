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НовостиОбщество27 июля 2026 11:02

За выходные мошенники выманили у жителей Тульской области более 4 миллионов рублей

Жертвами стали 9 человек
Игорь КОПЫТОВ
За выходные мошенники выманили у жителей Тульской области более 4 миллионов рублей

За выходные мошенники выманили у жителей Тульской области более 4 миллионов рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

Один из самых крупных эпизодов зафиксирован в Советском округе Тулы: 41 летний мужчина лишился 1 миллиона 746 тысяч рублей и золотых украшений. Злоумышленники позвонили ему и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать накопления лично неизвестному «курьеру».

Еще одна солидная потеря в 1 миллион 92 тысячи рублей произошла у 79 летней жительницы Щекино. Пенсионерка поверила лжесотруднику пенсионного фонда и также лично передала деньги неизвестному лицу.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).