Туляка оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики. Фото: ТГ-кана "Тула. Экстремизм".

Привокзальный районный суд Тулы вынес постановление в отношении 22 летнего местного жителя, признав его виновным в публичном демонстрировании экстремистской символики.

По данным правоохранителей, молодой человек нанес себе татуировку с изображением символа, который эксперты отнесли к нацистской символике. Позднее Дмитрий опубликовал фото татуировки в социальной сети, тем самым выставив ее на всеобщее обозрение.

На ситуацию отреагировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области. В ходе беседы с силовиками юноша признал вину, выразил раскаяние и заявил о намерении пересмотреть свои взгляды.

Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.