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НовостиОбщество27 июля 2026 10:18

Четыре травмоопасных детских площадки обнаружили в тульском Заречье

Управляющей компании внесено представление
Игорь КОПЫТОВ
Четыре травмоопасных детских площадки обнаружили в тульском Заречье

Четыре травмоопасных детских площадки обнаружили в тульском Заречье

Фото: материалы пресс-служб.

Тульская прокуратура в ходе выездных проверок выявила в Зареченском округе четыре детские игровые площадки на улицах Пузакова, Октябрьская и Галкина, техническое состояние которых не отвечает обязательным стандартам.

В частности, отсутствуют информационные таблички, лакокрасочное покрытие деревянных и металлических элементов требует обновления, а ударопоглощающее покрытие частично деформировано.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла представление руководителю организации, ответственной за эксплуатацию данных детских площадок. Исполнение требований находится на контроле надзорного органа.