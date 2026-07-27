Четыре травмоопасных детских площадки обнаружили в тульском Заречье Фото: материалы пресс-служб.

Тульская прокуратура в ходе выездных проверок выявила в Зареченском округе четыре детские игровые площадки на улицах Пузакова, Октябрьская и Галкина, техническое состояние которых не отвечает обязательным стандартам.

В частности, отсутствуют информационные таблички, лакокрасочное покрытие деревянных и металлических элементов требует обновления, а ударопоглощающее покрытие частично деформировано.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла представление руководителю организации, ответственной за эксплуатацию данных детских площадок. Исполнение требований находится на контроле надзорного органа.