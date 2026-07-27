Тульский «Арсенал» крупно проиграл в Сочи в первом гостевом матче сезона Фото: Алексей ФОКИН.

«Арсенал» потерпел поражение в выездном матче в Сочи. Уже в первом тайме хозяева поля трижды поразили ворота туляков, фактически предопределив исход встречи. Счет был открыт на 21 й минуте. Во втором окончательный счет установился на 82 й минуте.

На 86 й минуте с поля у туляков был удален Крашевский — он получил второе предупреждение. К счастью, это не привело к еще большему разгрому.

Впрочем, в начале матча у «Арсенала» был реальный шанс открыть счет: Давидян после передачи Магомедова вышел один на один с вратарем «Сочи». Футболист обыграл голкипера, но промедлил с ударом, и момент был упущен.

«Сочи» - «Арсенал» - 5:0 (3:0)

26 июля. Сочи. Стадион «Фишт». Судьи Владислав Харитонов (Казань), Алексей Чаплыгин (Москва), Эдуард Шарипов (Уфа).

Голы: Игнатов (21, 1:0), Мелешин (27, 2:0), Игнатов (30, 3:0), Игнатов (56, 4:0), Федоров (82, 5:0).

«Сочи»: Дегтев, Магаль, Литвинов (Барт, 60), Макарчук, Солдатенков, Марсело, Заика (Калинин, 60), Игнатов (Стоич, 78), Осипов (Кайнов, 69), Кузьмин, Мелешин (Федоров, 69).

«Арсенал»: Мелихов, Пенчиков, Гоцук, Кармаев, Крашевский, Енин (Брнович, 46), Давидян, Плотников (Рейес, 46), Раздорских (Шамкин, 46), Горбунов (Глушков, 65), Магомедов (Мелекесцев, 77).

Предупреждены Заика (24), Осипов (41), Крашевский (44), Шамкин (53), Давидян (64).