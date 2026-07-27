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НовостиПроисшествия27 июля 2026 9:56

Житель Алексина ответит перед судом за убийство знакомого во время застолья

Убийца вернулся на место преступления после звонка знакомой
Анна КОНЕВА
Житель Алексина ответит перед судом за убийство знакомого во время застолья

Житель Алексина ответит перед судом за убийство знакомого во время застолья

Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, преступление произошло 21 мая в квартире общей знакомой в Алексине. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, между ними возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и нанес оппоненту три удара в туловище и предплечье. После этого нападавший покинул место происшествия.

Позже, после звонка хозяйки квартиры, мужчина вернулся и был задержан сотрудниками полиции.

Несмотря на реанимационные мероприятия, потерпевший скончался. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ передано в Алексинский межрайонный суд.