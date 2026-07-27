Житель Алексина ответит перед судом за убийство знакомого во время застолья Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, преступление произошло 21 мая в квартире общей знакомой в Алексине. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, между ними возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и нанес оппоненту три удара в туловище и предплечье. После этого нападавший покинул место происшествия.

Позже, после звонка хозяйки квартиры, мужчина вернулся и был задержан сотрудниками полиции.

Несмотря на реанимационные мероприятия, потерпевший скончался. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ передано в Алексинский межрайонный суд.