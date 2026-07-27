В Новомосковске сотрудница ПВЗ провернула мошенническую схему на 2 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске рассмотрят уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

Обвиняемая, работавшая менеджером в пункте выдачи заказов, используя свое служебное положение, в течение трех месяцев оформила заказы на дорогостоящую электронику от своего имени и под вымышленными данными.

Получив товары, она вскрывала упаковки и забирала содержимое, а в системе отмечала возврат из-за неявки получателя. Таким образом она похитила три ноутбука, один планшет, девять мобильных телефонов на общую сумму более 2 млн рублей.

В ходе следствия ущерб был полностью возмещен. В отношении обвиняемой действует подписка о невыезде. Судебное разбирательство продолжается.