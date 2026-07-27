В Туле прошел фестиваль по маунтинбайку «Open Fest XCO Tula 2026» Фото: Алексей ФОКИН.

26 июля на базе косогорского лыжероллерного центра имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина состоялся Открытый фестиваль Тульской области по велоспорту маунтинбайку в дисциплине кросс кантри - «Open Fest XCO Tula 2026».

Соревнования прошли на одной из самых технически сложных и интересных трасс для горного велосипеда в регионе. Организаторы продумали формат под разные уровни подготовки: участникам предложили три замкнутых круга дистанции — 500 метров, 2 км и 6 км.

Фестиваль стартовал с заездов самых юных спортсменов - детей 2021-2023 годов рождения в категории «Беговел». Для детей и юношей дистанции составили от 4 до 6 км. Взрослые любители преодолевали 12 километровый маршрут, а юниоры и профессиональные спортсмены боролись за медали на максимально сложной трассе протяженностью 24 км.

Все участники, добравшиеся до финиша, получили памятные медали. Победители и призёры в каждой из 14 категорий были отмечены кубками и памятными подарками.

Помимо спортивной программы, гостей фестиваля ждала насыщенная развлекательная и просветительская программа, а также творческие мастер классы. Восстановить силы после напряженных заездов участники и болельщики могли в зоне питания: там предлагали горячую гречневую кашу из полевой кухни, чай и фрукты.