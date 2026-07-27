В Тульской области женщину арестовали за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей

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Алексинский межрайонный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемая совместно с неустановленными лицами дважды обманула жительницу Алексина, похитив у неё крупную сумму денег.
Согласно материалам дела, днем 21 июля злоумышленница по телефону сообщила потерпевшей, что её персональные данные скомпрометированы, а с её счёта якобы пытаются перевести крупную сумму в поддержку недружественного государства. Для декларирования сбережений женщине предложили передать деньги инкассатору. В итоге тулячка поверила и передала прибывшей к подъезду женщине 500 тысяч рублей.
На следующий день, 22 июля, та же схема повторилась: потерпевшей снова позвонили с аналогичными требованиями, и она передала еще 600 тысяч рублей.
Однако довести преступный умысел до конца не удалось — подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ и части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. Суд заключил обвиняемую под стражу на 2 месяца.