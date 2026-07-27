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НовостиПроисшествия27 июля 2026 8:30

В Тульской области женщину арестовали за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей

Тулячку убедили, что её сбережения якобы пытаются перевести в пользу недружественного государства
Анна КОНЕВА
В Тульской области женщину арестовали за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей

В Тульской области женщину арестовали за мошенничество на сумму более 1 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая совместно с неустановленными лицами дважды обманула жительницу Алексина, похитив у неё крупную сумму денег.

Согласно материалам дела, днем 21 июля злоумышленница по телефону сообщила потерпевшей, что её персональные данные скомпрометированы, а с её счёта якобы пытаются перевести крупную сумму в поддержку недружественного государства. Для декларирования сбережений женщине предложили передать деньги инкассатору. В итоге тулячка поверила и передала прибывшей к подъезду женщине 500 тысяч рублей.

На следующий день, 22 июля, та же схема повторилась: потерпевшей снова позвонили с аналогичными требованиями, и она передала еще 600 тысяч рублей.

Однако довести преступный умысел до конца не удалось — подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ и части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. Суд заключил обвиняемую под стражу на 2 месяца.