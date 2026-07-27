Тульский предприниматель оштрафован на 300 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет

Фото: Алексей ФОКИН.
Мировой судья судебного участка №55 Зареченского судебного района Тулы вынес постановление в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в хранении табачной продукции без обязательной маркировки.
В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции 21 мая в торговом павильоне Зареченского района, было обнаружено 640 пачек сигарет без кодов DataMatrix. Общая стоимость изъятой продукции составила более 97 тысяч рублей.
В суде предприниматель полностью признал свою вину. Мужчине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей с конфискацией немаркированного товара.