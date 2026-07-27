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НовостиПроисшествия27 июля 2026 8:08

Тульский предприниматель оштрафован на 300 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет

В его торговом павильоне нашли 640 безакцизных пачек сигарет
Анна КОНЕВА
Тульский предприниматель оштрафован на 300 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет

Тульский предприниматель оштрафован на 300 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья судебного участка №55 Зареченского судебного района Тулы вынес постановление в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в хранении табачной продукции без обязательной маркировки.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции 21 мая в торговом павильоне Зареченского района, было обнаружено 640 пачек сигарет без кодов DataMatrix. Общая стоимость изъятой продукции составила более 97 тысяч рублей.

В суде предприниматель полностью признал свою вину. Мужчине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей с конфискацией немаркированного товара.