Тульский предприниматель оштрафован на 300 тысяч рублей за хранение немаркированных сигарет Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья судебного участка №55 Зареченского судебного района Тулы вынес постановление в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в хранении табачной продукции без обязательной маркировки.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции 21 мая в торговом павильоне Зареченского района, было обнаружено 640 пачек сигарет без кодов DataMatrix. Общая стоимость изъятой продукции составила более 97 тысяч рублей.

В суде предприниматель полностью признал свою вину. Мужчине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей с конфискацией немаркированного товара.