В тульском Музее Руднева прошел праздник «Под Андреевским флагом» в честь 330-летия ВМФ

В Заокском районе отметили День ВМФ фестивалем памяти адмирала Руднева Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Музее В.Ф. Руднева состоялся традиционный фестиваль «Под Андреевским флагом», приуроченный к 330-летию Военно-морского флота России.

Праздник открылся торжественной церемонией поднятия Андреевского флага и возложением цветов к захоронению контр-адмирала Всеволода Руднева. Молебен перед памятником адмирала провел отец Андрей. В открытии приняли участие заведующий филиалом Тульского музейного объединения Сергей Глушков, военный комиссар Заокского района Александр Штепа, заместитель главы администрации Максим Анисимов и ветераны ВМФ.

Для гостей выступили творческие коллективы: Мемориальный музей Н.И. Белобородова и Тульская областная филармония с трио «Куликово Поле» и Оксаной Числовой. В музейном сквере работали интерактивные площадки — мастер-классы по сборке и разборке автомата, оригами, глиняной лепке, игровая программа для детей «Поднимаем паруса» и фотозона с морской атрибутикой. Работала полевая кухня.

Завершился праздник показом документального фильма Алексея Денисова «Крейсер «Варяг» и экскурсиями по музею и историческим маршрутам.