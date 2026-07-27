Автомобиль и частный дом горели в Тульской области за минувшие сутки Фото: Алексей ФОКИН.

В минувшее воскресенье, 26 июля, на территории Тульской области чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зафиксировано. Пожарные подразделения ликвидировали два техногенных пожара.

В Щекино на улице Гагарина горел автомобиль «Газель». В деревне Петровское Узловского района произошел пожар в частном жилом доме. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Спасатели также привлекались к ликвидации последствий семи аварий: два случая произошли под Тулой, по одному — в Чернском, Киреевском, Богородицком, Узловском и Веневском районах.