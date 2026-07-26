Грозы и сильный ветер накроют Тульскую область 26 июля Фото: Алексей ФОКИН.

По данным Тульского гидрометцентра, в ближайшие 1–3 часа и до конца суток 26 июля на территории региона местами ожидаются гроза, сильный дождь, ливень и усиление ветра при грозе до 15 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о правилах безопасности. При грозе рекомендуется держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, не оставлять детей без присмотра и воздержаться от купания в природных водоёмах.

При усилении ветра следует обходить шаткие строения, аварийные деревья и дома с неустойчивой кровлей. Спасатели призывают туляков быть внимательными и по возможности оставаться в помещении до улучшения погоды.