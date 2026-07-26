В Богородицке прошел фестиваль «Крокет-1866»: более 160 лет спустя в усадьбе Бобринских вновь зазвучал смех и стук молотков Фото: Алексей ФОКИН.

В усадьбе Бобринских в Богородицке состоялся фестиваль, посвященный 160-летию появления крокета в родовом имении. Основой концепции стала реконструкция летнего дня 1866 года, запечатленного на страницах семейного фотоальбома графов. На один день старинная усадьба превратилась в пространство дворянского досуга, где гости смогли почувствовать атмосферу XIX века и стать участниками событий, посвященных юбилейной дате.

Центральным событием стал турнир по русскому крокету, в котором соревновались десять команд — представители ведущих музеев региона, учреждений культуры и клуба исторического крокета. В течение нескольких часов участники сражались за победу в игре, которая полтора века назад была одним из любимых занятий семьи Бобринских. Для гостей работала открытая тренировочная площадка, где каждый мог освоить правила старинной игры, а также прошли мастер-классы по историческим танцам, игры в городки и серсо.

Особое внимание организаторы уделили семейной аудитории: в парке развернулись интерактивные площадки по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» — спектакль театра «Апельсин», тематическое чаепитие и анимационная программа с телеведущим и блогером Тимуром Емельяновым. Для детей и взрослых работали мастер-классы по росписи чашек и изготовлению свечей.

Музыкальную программу украсили выступления артистов Театрально-концертного центра «Эрмитаж», солистов Тульской областной филармонии Оксаны Числовой и Николая Шульдешова. Завершился праздник авторской программой заслуженного артиста России Андрея Межулиса «История крокета в музыке». Победителей турнира наградили памятными призами и дипломами.