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НовостиСпорт25 июля 2026 9:22

Тульская бегунья Екатерина Реньжина стала чемпионкой России на дистанции 800 метров

Она опередила лидера забега перед финишной чертой
Анна КОНЕВА
Тульская бегунья Екатерина Реньжина стала чемпионкой России на дистанции 800 метров

Тульская бегунья Екатерина Реньжина стала чемпионкой России на дистанции 800 метров

Фото: Алексей ФОКИН.

В Екатеринбурге проходит главный старт сезона — ПСБ чемпионат России по лёгкой атлетике, собравший более 800 спортсменов из 70 регионов страны.

Представительница Тульской области Екатерина Реньжина одержала победу в беге на 800 метров среди женщин. В финальном забеге она показала результат 2:01.53 и на последних метрах опередила соперницу Анну Красильникову.

Это уже второе золото спортсменки в этом году — ранее она выиграла зимний чемпионат России в помещении.

Примечательно, что Екатерина является действующим президентом Федерации лёгкой атлетики Тульской области, и впервые в истории региональная федерация получила чемпионский титул от своего руководителя.