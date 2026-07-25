Тульская бегунья Екатерина Реньжина стала чемпионкой России на дистанции 800 метров Фото: Алексей ФОКИН.

В Екатеринбурге проходит главный старт сезона — ПСБ чемпионат России по лёгкой атлетике, собравший более 800 спортсменов из 70 регионов страны.

Представительница Тульской области Екатерина Реньжина одержала победу в беге на 800 метров среди женщин. В финальном забеге она показала результат 2:01.53 и на последних метрах опередила соперницу Анну Красильникову.

Это уже второе золото спортсменки в этом году — ранее она выиграла зимний чемпионат России в помещении.

Примечательно, что Екатерина является действующим президентом Федерации лёгкой атлетики Тульской области, и впервые в истории региональная федерация получила чемпионский титул от своего руководителя.