В Туле выявили нарушения в частном медицинском центре Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку в ООО «Центр новых медицинских технологий» совместно со специалистами МЧС и АНО «Ресурсно-методический центр «Мир, доступный для всех». В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов и требований пожарной безопасности.

Установили, что в организации отсутствуют паспорт доступности объекта и «дорожная карта». При входе в здание не установлена тактильная плитка для слабовидящих, помещения не оборудованы мнемосхемами и информационными табличками. Санитарные узлы для маломобильных граждан не организованы.

Кроме того, выявлены нарушения пожарной безопасности: отсутствуют огнетушители, захламлены эвакуационные выходы, не представлена документация по пожарной безопасности и план эвакуации.

В адрес генерального директора внесено представление. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ, материалы направлены в Росздравнадзор.