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НовостиОбщество25 июля 2026 10:51

Ночью под Орловским путепроводом в Туле ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 10 вечера до 6 утра
Анна КОНЕВА
Ночью под Орловским путепроводом в Туле ограничат движение транспорта

Ночью под Орловским путепроводом в Туле ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с реконструкцией путепровода до 26 июля в Туле будет ограничено движение транспорта по улице Рязанской под Орловским путепроводом.

В указанные даты с 22:00 до 06:00 легковые автомобили будут следовать по объездным маршрутам, для грузового транспорта предусмотрено движение по второстепенным улицам.

Информация об ограничении для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта внесена в систему «Росдормониторинг».

Водителей просят учитывать эти изменения при планировании поездок.