Ночью под Орловским путепроводом в Туле ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН.
В связи с реконструкцией путепровода до 26 июля в Туле будет ограничено движение транспорта по улице Рязанской под Орловским путепроводом.
В указанные даты с 22:00 до 06:00 легковые автомобили будут следовать по объездным маршрутам, для грузового транспорта предусмотрено движение по второстепенным улицам.
Информация об ограничении для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта внесена в систему «Росдормониторинг».
Водителей просят учитывать эти изменения при планировании поездок.