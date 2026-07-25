Ночью под Орловским путепроводом в Туле ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с реконструкцией путепровода до 26 июля в Туле будет ограничено движение транспорта по улице Рязанской под Орловским путепроводом.

В указанные даты с 22:00 до 06:00 легковые автомобили будут следовать по объездным маршрутам, для грузового транспорта предусмотрено движение по второстепенным улицам.

Информация об ограничении для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта внесена в систему «Росдормониторинг».

Водителей просят учитывать эти изменения при планировании поездок.