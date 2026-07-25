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НовостиЗвезды25 июля 2026 14:27

В Девягорско-Лихвинском музее-заповеднике открылась выставка керамики «От кубышки до амфоры»

Её можно увидеть до 16 сентября
Анна КОНЕВА
В Девягорско-Лихвинском музее-заповеднике открылась выставка керамики «От кубышки до амфоры»

В Девягорско-Лихвинском музее-заповеднике открылась выставка керамики «От кубышки до амфоры»

Фото: Алексей ФОКИН.

В экспозиции представлены лучшие образцы керамических сосудов и фрагментов, обнаруженных при исследовании Маяцкого археологического комплекса, а также памятников салтово-маяцкой культуры из Воронежской и Белгородской областей.

Предметы предоставлены из фондов музея-заповедника «Дивногорье» и Археологического музея Воронежского госуниверситета.

Выставка включает интерактивные зоны и тактильные экспонаты: посетители могут попробовать себя в роли керамиста и научиться определять место и время изготовления сосуда по небольшому фрагменту.

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