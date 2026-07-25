В Тульской области за сезон от укусов клещей пострадали 593 ребенка Фото: Алексей ФОКИН.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 4 марта за медицинской помощью после нападения клещей обратились 2 464 жителя Тульской области. среди пострадавших оказалось 593 ребенка.

Всего в текущем году зафиксировано на 8% меньше случаев, чем за аналогичный период прошлого года – тогда пострадали 2 680 туляков.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при выходе на природу и своевременно обращаться к врачу в случае укуса.