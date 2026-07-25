25 июля дежурство по Туле возглавит Глеб Рязанов Фото: Алексей ФОКИН.

В эти выходные в Туле организовано дежурство сотрудников администрации.

Сегодня, 25 июля, оперативным дежурным назначен начальник отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству Глеб Рязанов.

По всем вопросам жизнедеятельности города жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872) 47-20-34, (4872) 47-20-37 или по короткому номеру 1391 (для звонков со стационарных городских телефонов).

Сотрудники администрации будут оперативно реагировать на обращения и обеспечивать контроль за работой городских служб.