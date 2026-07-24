70-летний туляк ошпарил знакомого кипятком и ударил ножом Фото: материалы пресс-служб.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор в отношении 70-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В апреле 2026 года во время попойки на кухне в доме на улице Лихвинской у него произошел конфликт с 45-летним знакомым. Мужчина вылил на потерпевшего горячую воду из разогретого чайника, а затем нанес множественные удары кухонным ножом в область головы и шеи.

Подсудимый полностью признал вину. Его приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.