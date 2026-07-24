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НовостиОбщество24 июля 2026 14:25

В Новомосковске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне иномарки

Ранее у подозреваемого не было судимостей
Анна КОНЕВА
В Новомосковске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне иномарки

В Новомосковске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне иномарки

Фото: материалы пресс-служб.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратился 28-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля от дома на улице Трудовые Резервы. Мужчина сообщил, что транспортное средство было похищено около семи часов вечера.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.