В Новомосковске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне иномарки Фото: материалы пресс-служб.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратился 28-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля от дома на улице Трудовые Резервы. Мужчина сообщил, что транспортное средство было похищено около семи часов вечера.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.