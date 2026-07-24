На пересечении Московского шоссе и улицы Ключевой в Туле заработает новый светофор Фото: Алексей ФОКИН.

На пересечении Московского шоссе и улицы Ключевой в Туле с 27 июля начнет работу новый светофор. Ранее этот Т-образный перекресток был нерегулируемым, однако рост транспортного потока, особенно в часы пик, создавал заторы и аварийные ситуации.

С инициативой установки выступили жители нового микрорайона. Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству совместно с ОГИБДД проанализировали ситуацию и признали регулирование необходимым.

Оборудование уже прошло тестовый запуск, режимы синхронизированы с соседними светофорами. Ожидается, что новый объект улучшит пропускную способность узла и сделает время ожидания более предсказуемым.

Управление продолжит мониторить ситуацию и при необходимости корректировать настройки.

Водителей просят быть внимательнее на этом участке и соблюдать правила дорожного движения.