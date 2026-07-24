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НовостиСпорт24 июля 2026 13:20

В Новомосковске пройдет региональный этап марафона «Земля спорта»

Он пройдет на территории УОРТО
Анна КОНЕВА
В Новомосковске пройдет региональный этап марафона «Земля спорта»

В Новомосковске пройдет региональный этап марафона «Земля спорта»

Фото: Алексей ФОКИН.

1 августа на базе Училища олимпийского резерва в Новомосковске состоится региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта».

В программе марафона — соревнования по пяти направлениям: волейбол, мини-футбол, силовой экстрим, комплекс ГТО и семейная эстафета.

Старт мероприятию будет дан в 10:00 по адресу: улица Пашанина, 39 (территория УОРТО).

Организаторы приглашают всех желающих провести субботний день на спортивных площадках, поддержать участников и зарядиться позитивным настроением на последний месяц лета.

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