В Новомосковске пройдет региональный этап марафона «Земля спорта» Фото: Алексей ФОКИН.

1 августа на базе Училища олимпийского резерва в Новомосковске состоится региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта».

В программе марафона — соревнования по пяти направлениям: волейбол, мини-футбол, силовой экстрим, комплекс ГТО и семейная эстафета.

Старт мероприятию будет дан в 10:00 по адресу: улица Пашанина, 39 (территория УОРТО).

Организаторы приглашают всех желающих провести субботний день на спортивных площадках, поддержать участников и зарядиться позитивным настроением на последний месяц лета.

0+