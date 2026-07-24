Продлили автобусный маршрут до поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.
В Киреевском районе запускают обновленный транспортный маршрут: муниципальный маршрут № 120 «Липки - поселок Бородинский» официально продлят до поселка Березовский.
К запуску маршрута провели комплекс подготовительных работ: отремонтировали дорожное полотно, обустроили остановку с учетом потребностей маломобильных граждан, а также смонтировали наружное освещение.
Автобус, который будет курсировать по маршруту, оснащен системой автоинформирования - пассажиры будут получать голосовые уведомления об остановках. Кроме того, в транспорте доступна безналичная оплата проезда, а также предусмотрен льготный проезд для отдельных категорий граждан.