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НовостиОбщество24 июля 2026 12:14

Трое суток ареста за оставление места ДТП получила жительница Донского Тульской области

Она спровоцировала двойную аварию
Игорь КОПЫТОВ
Трое суток ареста за оставление места ДТП получила жительница Донского Тульской области

Трое суток ареста за оставление места ДТП получила жительница Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Как установил суд, днем 21 июля, находилась за рулем автомобиля «Митсубиси Лансер» на одной из улиц города Донского, без водительских прав, женщина совершила наезд на впереди идущее транспортное средство. Из за удара машина потерпевшего выехала на полосу встречного движения и столкнулась с еще одним автомобилем. После произошедшего автоледи покинула место аварии.

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном.

По итогам рассмотрения дела ей назначили наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.