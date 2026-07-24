В Новомосковске раскрыли разбойное нападение с ножом у кафе

Фото: материалы пресс-служб.
В дежурную часть полиции обратился 26-летний житель Узловского района с заявлением о нападении.
В ночное время у кафе на улице Маяковского в Новомосковске неизвестный с ножом похитил у него 20 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и разбой.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия). Обстоятельства произошедшего выясняются.