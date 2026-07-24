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НовостиПроисшествия24 июля 2026 11:52

В Новомосковске раскрыли разбойное нападение с ножом у кафе

Злоумышленник выхватил у своей жертвы 20 тысяч рублей
Анна КОНЕВА
В Новомосковске раскрыли разбойное нападение с ножом у кафе

В Новомосковске раскрыли разбойное нападение с ножом у кафе

Фото: материалы пресс-служб.

В дежурную часть полиции обратился 26-летний житель Узловского района с заявлением о нападении.

В ночное время у кафе на улице Маяковского в Новомосковске неизвестный с ножом похитил у него 20 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и разбой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия). Обстоятельства произошедшего выясняются.