В Новомосковске раскрыли разбойное нападение с ножом у кафе Фото: материалы пресс-служб.

В дежурную часть полиции обратился 26-летний житель Узловского района с заявлением о нападении.

В ночное время у кафе на улице Маяковского в Новомосковске неизвестный с ножом похитил у него 20 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и разбой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия). Обстоятельства произошедшего выясняются.