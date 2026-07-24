Туляка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики Фото: Алексей ФОКИН.

Правонарушение было совершено в одном из фитнес центров города. Туляк публично демонстрировал татуировку на колене - изображение в виде двенадцати черных лучей. Рисунок представляет собой стилизованное исполнение свастики. Выявить нарушение удалось сотрудникам центра по противодействию экстремизму УМВД России по Тульской области.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей. На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.