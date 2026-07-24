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НовостиОбщество24 июля 2026 10:44

Суд обязал тульский соццентр оборудовать парковки для инвалидов

Речь идет о центрах на улицах Мартеновская и Чаплыгина
Анна КОНЕВА
Суд обязал тульский соццентр оборудовать парковки для инвалидов

Суд обязал тульский соццентр оборудовать парковки для инвалидов

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку в Комплексном центре социального обслуживания населения № 1. Оказалось, что у двух его подразделений на улицах Мартеновская и Чаплыгина отсутствуют парковочные места для инвалидов и маломобильных граждан.

Ранее надзорное ведомство уже выявляло эти нарушения и вносило представление руководству, однако парковки так и не были организованы. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Требования удовлетворены в полном объёме, исполнение решения остаётся на контроле прокуратуры.