Суд обязал тульский соццентр оборудовать парковки для инвалидов Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку в Комплексном центре социального обслуживания населения № 1. Оказалось, что у двух его подразделений на улицах Мартеновская и Чаплыгина отсутствуют парковочные места для инвалидов и маломобильных граждан.

Ранее надзорное ведомство уже выявляло эти нарушения и вносило представление руководству, однако парковки так и не были организованы. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Требования удовлетворены в полном объёме, исполнение решения остаётся на контроле прокуратуры.