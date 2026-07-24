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НовостиОбщество24 июля 2026 10:00

Житель Каменского района лишился автомобиля за пьяную езду

Он также отправится на обязательные работы
Анна КОНЕВА
Житель Каменского района лишился автомобиля за пьяную езду

Житель Каменского района лишился автомобиля за пьяную езду

Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовский межрайонный суд вынес приговор 50-летнему жителю Каменского района, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В мае 2026 года мужчина, будучи нетрезвым, управлял ВАЗ-2106 в деревне Подлозинки. Во время остановки сотрудниками ГИБДД он отказался от медицинского освидетельствования. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичный отказ.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Автомобиль ВАЗ-2106, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.