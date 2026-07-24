Житель Каменского района лишился автомобиля за пьяную езду Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовский межрайонный суд вынес приговор 50-летнему жителю Каменского района, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В мае 2026 года мужчина, будучи нетрезвым, управлял ВАЗ-2106 в деревне Подлозинки. Во время остановки сотрудниками ГИБДД он отказался от медицинского освидетельствования. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичный отказ.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Автомобиль ВАЗ-2106, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.