Обвиняемого в 15 кражах мужчину заключили под стражу в Туле Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд города Тулы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 31 летнего туляка. Мужчина обвиняется в совершении 15 эпизодов хищения на 81 492 рубля.

По данным следствия, кражи совершались в период с марта по июль 2026 года в магазинах сетей «Перекресток», «Да», «Красное & Белое», «Чижик», «Верный», «Магнит», «Дикси Юг» и «Атак». Все уголовные дела соединены следствием в одно производство.

Постановлением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток. Поскольку среди совершенных им краж две относятся к средней тяжести. Плюс мужчина ранее судим, в том числе за тяжкое преступление, и судимость не снята и не погашена. Он не трудоустроен и страдает наркозависимостью. Также есть риск того, что он скроется от следствия и суда, продолжит совершать преступления или будет препятствовать расследованию.

На данный момент постановление суда в законную силу не вступило.