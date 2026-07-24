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НовостиЗвезды24 июля 2026 8:55

В съемках «Войны и мира» в Тульской области задействовано более 750 человек

Выход картины свет приурочат к 200-летию Толстого
Игорь КОПЫТОВ
В съемках «Войны и мира» в Тульской области задействовано более 750 человек

В съемках «Войны и мира» в Тульской области задействовано более 750 человек

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Заокском районе Тульской области идет работа над масштабной многосерийной экранизацией романа Льва Толстого «Война и мир». Над картиной трудится команда численностью свыше 750 человек. В съемочной группе - как опытные мастера, так и молодые артисты.

Режиссер проекта - Сергей Урсуляк. Для Тульской области особенно важно, что съемки проходят на родине великого писателя. В регионе снимают наиболее сложные батальные сцены, в том числе ключевые эпизоды Бородинского сражения.

Локации для съемок в Алексинском, Заокском и Киреевском районах подбирали совместно с Кинокомиссией Тульской области. При выборе площадок учитывали как соответствие историческому ландшафту, так и логистические возможности.

2028 год станет юбилейным: будет отмечаться 200 летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Ожидается, что новая экранизация станет одной из центральных тем праздничных мероприятий и поможет современному зрителю открыть для себя наследие классика с новой стороны.