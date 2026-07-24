Обвиняемого в мошенничестве с микрозаймами заключили под стражу в Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

По данным следствия, 7 января мужчина, находясь у себя дома в Подольске Московской области, решил оформить микрозаймы в АО «ТБанк», используя персональные данные своего знакомого. С мобильного телефона мужчина зашел в приложение банка под чужими данными и подал две заявки на займы - на 5555 рублей и 3000 рублей. На следующий день, 8 января, на карту обвиняемого поступили 8555 рублей.

Изначально в отношении мошенника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако мужчина скрылся от органов дознания, 11 июня его объявили в розыск. Уже 16 июля его доставили в ОМВД России по Узловскому району, и 23 июля дознаватель обратился в суд с ходатайством о заключении его под стражу на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство — мужчина останется под стражей до 21 сентября.