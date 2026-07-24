К 260 часам обязательных работ за причинение легкого вреда здоровью приговорен житель Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.
Инцидент произошел 8 марта возле подъезда одного из домов в Новомосковске. Между подсудимым и его знакомым вспыхнула ссора. Сначала мужчина нанес потерпевшему удар по голове - тот упал на землю. Затем подсудимый достал из кармана куртки раскладной нож и ударил знакомого в область левой голени. После этого потерпевший убежал в подъезд и спрятался в квартире у посторонних людей.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и выразил раскаяние.
Приговором ему назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ. На данный момент приговор не вступил в законную силу.