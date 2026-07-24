Туляка арестовали за 15 краж из супермаркетов Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в 15 эпизодах краж из восьми магазинов. Общий ущерб от хищений, совершенных в период с марта по июль 2026 года, составил более 81 тысячи рублей.

В апреле обвиняемому была избрана подписка о невыезде, однако 22 июля суд ужесточил меру пресечения, заключив его под стражу на 1 месяц 24 суток.

Суд учел, что мужчина обвиняется в 13 преступлениях небольшой и 2 средней тяжести, ранее судим за тяжкое преступление, не трудоустроен и страдает наркозависимостью. Кроме того, в отношении него возбуждены ещё 9 уголовных дел по кражам.

Совокупность этих обстоятельств дала суду основания полагать, что мужчина может продолжить преступную деятельность, поскольку она является для него единственным источником дохода, а также скрыться от следствия и суда.