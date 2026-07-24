В Туле пройдет открытый фестиваль по маунтинбайку Фото: Алексей ФОКИН.

26 июля в лыжероллерном центре «Веденино» состоится открытый фестиваль Тульской области по велогонкам на пересечённой местности «Open-Fest XCO Tula-2026». Участники будут соревноваться на трех замкнутых кругах протяженностью 500 метров, 2 и 6 километров.

В программе фестиваля заявлены возрастные категории от самых юных гонщиков до профессионалов: мальчики и девочки 2020 года рождения и младше выступят на беговелах, дети 2018–2019, 2016–2017 и 2014–2015 годов рождения также смогут принять участие. Для юношей и девушек 2012–2013 годов рождения, любителей и профессионалов 2011 года рождения и старше предусмотрены отдельные заезды.