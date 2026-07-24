Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2026 6:43

Гараж и «заброшка» горели в Тульской области за последние сутки

К счастью, пострадавших нет
Анна КОНЕВА
Гараж и «заброшка» горели в Тульской области за последние сутки

Гараж и «заброшка» горели в Тульской области за последние сутки

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки, 23 июля, на территории Тульской области чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зафиксировано. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два техногенных пожара.

В поселке Гвардейский Киреевского района горел мусор в заброшенном здании на улице Ленина. Пострадавших нет. А в Алексине произошёл пожар в гараже в микрорайоне Соцгород в ГСК «Север-3».

Сотрудники МЧС России также привлекались к ликвидации последствий двух аварий в Ефремовском и Узловском районах.