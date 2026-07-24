Гараж и «заброшка» горели в Тульской области за последние сутки

Фото: Алексей ФОКИН.
За прошедшие сутки, 23 июля, на территории Тульской области чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зафиксировано. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два техногенных пожара.
В поселке Гвардейский Киреевского района горел мусор в заброшенном здании на улице Ленина. Пострадавших нет. А в Алексине произошёл пожар в гараже в микрорайоне Соцгород в ГСК «Север-3».
Сотрудники МЧС России также привлекались к ликвидации последствий двух аварий в Ефремовском и Узловском районах.