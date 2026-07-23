24 июля в Туле без электричества останутся жители Серебровского микрорайона и Кауля

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в; ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32; ул. Рогова, 52-56 (чётн.), 58-а; ул. Воздухофлотская, 34-48 (чётн.), 57-а, 84, 86; 6-й пр-зд, 46; 7-й пр-зд, 37-а, 54-а; 9-й пр-зд, 42-64 (чётн.), 55-73 (нечётн.), 50-а, 53-а, 53-в, 56-б, 58-а, 59-а, 67-а, 71-а; 10-й пр-зд, 41-а, 42-а, 44, 44-а, 44-б, 44-в, 46, 48, 60; 11-й пр-зд, 45-а, 45-б, 47-а; 2-й Шоссейный пер. 2; ул. Седова, 33, 35-а, 39-в, 35-б, 39-а, 39, 39-б, 35, 37-а, 28, 27, 37, 41; ул. Филимоновская, 24-а;
с 9:30 до 14:00 - ул. Революции, 22, 24, 24-а; ул. Бр. Жабровых, 9, 9-а;
с 11:00 до 15:00 - ул. Кауля, 7 к. 1, 2, 3, 4; 5 к. 1, 2, 3; 3 к. 3; 7, 9, 16, 10, 12; 9 к. 3.