Несовершеннолетний водитель мопеда попал в ДТП в Алексине Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

22 июля в 13:30 в Алексине произошло дорожно транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

По предварительной информации, около дома № 8 по улице Строителей 17-летний мальчик, не имея прав, ехал на мопеде INDIGO. Подросток не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего мопед опрокинулся.

В результате аварии несовершеннолетний получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Известно, что в момент ДТП водитель находился без специальной экипировки.