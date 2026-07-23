В Киреевске Тульской области рассматривают дело об унесшем жизни трех человек ДТП Фото: Алексей ФОКИН.

Киреевский районный суд назначил очередное слушание по уголовному делу в отношении жителя Тулы, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех мужчин.

Трагедия произошла 5 мая на 6 м километре автодороги «Болохово - Шварцевский». По данным следствия, обвиняемый за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan начал обгон на запрещенном для этого участке дороги и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП водитель и двое пассажиров «Лады» погибли на месте.